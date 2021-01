Gf Vip | la verità dell' ex marito della Orlando | Mi ha lasciato perché aveva un altro

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesca Galici A Live - Non è la d'Urso, Andrea Roncato ha raccontato la suasulla fine del matrimonio con Stefania, concorrente del Gf Vip Stefaniaè unae concorrenti più amate del Gf Vip 5. Al pubblico a casa piace tantissimo il suo approccio schietto e l'amicizia che si è creata con Tommaso Zorzi. Oggi, Stefania è felicemente sposata con Simone, suo secondo. In prime nozze, infatti, la concorrente si è unita con Andrea Roncato. Un matrimonio durato due anni che si è poi concluso nel 1999. L'exa showgirl è stato ospite di Live - Non è la d'Urso dove, tra aneddoti e ricordi, ha spiegato il motivo dietro il divorzio dalla concorrente del Gf Vip. nodo 1908827 La coppia sembrava molto affiata durante gli ...