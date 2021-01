Gf Vip | dramma familiare tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello per Giulia | Sono molto deluso | esco

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo il confronto con Dayane Mello e Tommaso Zorzi,si è scontrato con suoper difendereSalemi La coppia formata daSalemi elascia perplessi alcuni giocatori della Casa, in particolare Tommaso Zorzi e Dayane Mello e il dubbio del copia e incolla si è insinuato anche all'interno dei giocatori. I due ragazzi hanno commentato in maniera velenosa il comportamento della coppia che si è formata al Gf Vip e in diretta Alfonso Signorini ha voluto che l'influencer e la brasiliana si confrontassero cone con Salemi. In particolare Dayane Mello ha definito il modello un "cagnolino con la lingua di fuori" per il suo atteggiamento nei confronti delle due donne ...