GF Vip | Cecilia consiglia Giulia ha fare una famiglia con Pierpaolo | “Pensaci | potresti farlo…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I gieffini scoprono la data della finalissima: la reazione In attesa del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia ha pesato bene ad informare gli inquilini di qualche novità. Ebbene sì, un soggetto armato di megafono ha gridato ai concorrenti che il reality show di Canale 5 non termine l’8 febbraio bensì il 26. Rivelazione che ha lasciato a bocca apertaPretelli che al momento si trovava in giardino insieme aSalemi e Maria Teresa Ruta. Ovviamente, subito dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia ha informato gli altri lasciandoli senza parole. Nel frattempo però, sul web si discute su qualcos’altro accaduto al GF Vip 5 che riguardaCapriotti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto quest’ultima. La proposta diCapriotti a ...