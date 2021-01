GF Vip Anticipazioni | Svelato il Primo Finalista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una nuova puntata del grande Fratello Vip ci attende. Una puntata – come sempre – all’insegna di sorprese e novità. La prima di tutti? IlMa anche confronti, chiarimenti, ospiti speciali e la tanto temuta eliminazione. Ma scopriamo insieme i dettagli con lesulla prossima puntata in diretta del reality! Un altro appuntamento di questa edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare e, questa volta, sarà più avvincente del solito. Sì, perché ci aspetta il nome delfinalista. Ovviamente, nel GF vige la democrazia e, infatti, sarà il pubblico a casa a decretarlo, tramite il famoso televoto. Ma non pensate che il reality stia per terminare, perché la sua fine è prevista per il 26 febbraio. Una notizia che indubbiamente innervosirà i concorrenti, ormai stanchi e provati in modo ...