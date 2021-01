Getafe-Huesca: formazioni, quote, pronostici. Azulones favoriti contro l’ultima in graduatoria (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la fondamentale vittoria ottenuta contro l’Elche, il Getafe ha ritrovato un po’ di tranquillità e soprattutto ha colto tre punti fondamentali per rimettere la propria classifica su valori accettabili; gli Azulones rimangono abbastanza lontani dalle posizioni che valgono la lotta per l’Europa ma almeno stanno cominciando a respirare e soprattutto paiono nettamente rinforzati dagli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la fondamentale vittoria ottenutal’Elche, ilha ritrovato un po’ di tranquillità e soprattutto ha colto tre punti fondamentali per rimettere la propria classifica su valori accettabili; glirimangono abbastanza lontani dalle posizioni che valgono la lotta per l’Europa ma almeno stanno cominciando a respirare e soprattutto paiono nettamente rinforzati dagli InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Getafe-Huesca: formazioni, quote, pronostici. Azulones favoriti contro l’ultima in g - CinqueNews : Getafe-Huesca: numeri, curiosità e statistiche - 11contro11 : Liga, giornata 18: frena il Real, poker ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Cadice #CeltaVigo #Eibar… - sportli26181512 : #Liga, Betis e Getafe vincono in trasferta: Si chiude la diciottesima giornata del campionato spagnolo con due vitt… - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 19 Elche-Getafe, poi Huesca-Betis: Sono due le partite della Liga spagnola in programma oggi....… -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Huesca Getafe-Huesca: formazioni, quote, pronostici. Azulones favoriti contro l’ultima in graduatoria Infobetting Liga 2020/21, il programma della 19^ giornata: occasione Atletico per confermare il primo posto

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 19^giornata della Liga: l’Atletico Madrid può consolidare il primo posto Una nuova settimana inizia e la Liga spagnola scende in campo p ...

Atlético Madrid-València

Levante-Real Valladolid ore 21 Huesca-Villarreal sabato ore 14 Siviglia-Cadice ore 16:15 Real Sociedad-Real Betis ore 18:30 Alavés-Real Madrid ore 21 Osasuna-Granada domenica ore 14 Elche-Barcellona o ...

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 19^giornata della Liga: l’Atletico Madrid può consolidare il primo posto Una nuova settimana inizia e la Liga spagnola scende in campo p ...Levante-Real Valladolid ore 21 Huesca-Villarreal sabato ore 14 Siviglia-Cadice ore 16:15 Real Sociedad-Real Betis ore 18:30 Alavés-Real Madrid ore 21 Osasuna-Granada domenica ore 14 Elche-Barcellona o ...