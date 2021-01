Gerry Scotti è stato il marito di una famosa attrice italiana, ce la ricordiamo tutti in quel ruolo. Ecco chi è (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gerry Scotti e Maria Amelia Monti sono stati sposati. No, non nella realtà, ma molti associano i loro nomi per via di una sit-com andata in onda dal 1999 al 2004 su Canale 5, Finalmente soli, nella quale interpretavano il ruolo di marito e moglie con una tale complicità che sembrava fosse tutto vero. Finalmente soli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pazzi Per Gerry Scotti (@pazzi per GerryScotti) Nella serie lui era il dentista Luigi Mantelli chiamato semplicemente Topo dalla moglie Alice Fumagalli, che inizialmente è un’impiegata e in un secondo momento diventerà tassista a tempo pieno; neo sposi che vedono però nella loro vita le continue ingerenze della mamma di Alice e di ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 18 gennaio 2021)e Maria Amelia Monti sono stati sposati. No, non nella realtà, ma molti associano i loro nomi per via di una sit-com andata in onda dal 1999 al 2004 su Canale 5, Finalmente soli, nella quale interpretavano ildie moglie con una tale complicità che sembrava fosse tutto vero. Finalmente soli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pazzi Per(@pazzi per) Nella serie lui era il dentista Luigi Mantelli chiamato semplicemente Topo dalla moglie Alice Fumagalli, che inizialmente è un’impiegata e in un secondo momento diventerà tassista a tempo pieno; neo sposi che vedono però nella loro vita le continue ingerenze della mamma di Alice e di ...

