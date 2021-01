Gaudiano verso il Festival di Sanremo | “Serve il coraggio di raccontare la verità”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una costante positività e una ricerca della felicità vissuta “alla giornata”: intervistato da The Social Post, il giovane artista, prossimamente sul palco deldi2021 in gara nella categoria “giovani”, si racconta. Dal brano scelto da Amadeus, molto intimo e personale, al sogno di continuare a formarsi e studiare per affermarsi nel mondo musicale. Luca, in arte solamente, è uno degli 8 giovani che hanno ottenuto il pass per la prossima – e ancora instabile – edizione deldi2021. Con la sua Polvere da sparo, un brano molto intimo in cui racconta del padre purtroppo scomparso, il cantante è pronto a farsi conoscere al grande pubblico.e il sogno del: ...