Friends | le riprese dello speciale “reunion” previste per fine marzo

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La notizia che ha rallegrato tutti i fan del telefilm “” è arrivata lo scorso febbraio. Tutto il cast, da Jennifer Aniston in poi, aveva firmato per un episodiodi “” prodotto dalla HBO. Non una ripresa della sitcom che ha fan sparsi in tutto il mondo. Più che altro un “docureality” dove gli attori non interpretano i loro personaggi dima sé stessi. Il che è praticamente la stessa cosa visto che sono molto amici anche nella vita reale. Non a caso la migliore amica di Jennifer Aniston è proprio Courtney Cox. Un lungometraggio, quindi, dove i sei artisti si confrontano, parlano della loro vita dopo il successo planetario del telefilm, scherzano.: lasi farà! Poi però è arrivata la pandemia da Covid-19 e il progetto si è interrotto. I fan di ...