Frasi della buonanotte | ecco le migliori di oggi 18 gennaio

Leggi su giornal

(Di lunedì 18 gennaio 2021)! Questo lunedì volge al termine e godiamoci questo momento di relax serale. Auguriamo laa chi ci è caro e condividiamola con chi ci è più caro.qui per voi una lista diper augurare la. Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore!!(Stephen Littleword) Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupér) Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.(Alda Merini) Se sei nei pensieri di qualcuno, sei già in un posto ...