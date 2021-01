Francia, un “collare” per gli operai: “Così rispetteranno il distanziamento sociale” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Parigi, 18 gen – Fa discutere in Francia l’idea di far indossare ad alcuni operai di una fabbrica una specie di collare per cane che emetterà un allarme se si viola il distanziamento sociale. collare o badge? Indossati al collo o legati intorno alla vita, i “badge” emetterebbero un forte suono di 85 decibel e potrebbero vibrare o illuminarsi se non si osserva la distanza di due metri. Si dice che la società svedese Essity, che produce prodotti per l’igiene e ha circa 2.500 dipendenti in Francia, stia pianificando di introdurre i gadget, presumibilmente per facilitare la ricerca dei contatti in caso di focolaio nello stabilimento. “Garantire la sicurezza dei dipendenti” L’azienda, che produce prodotti tra cui fazzoletti, pannolini e igienizzanti per le mani, ha difeso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Parigi, 18 gen – Fa discutere inl’idea di far indossare ad alcunidi una fabbrica una specie diper cane che emetterà un allarme se si viola ilo badge? Indossati al collo o legati intorno alla vita, i “badge” emetterebbero un forte suono di 85 decibel e potrebbero vibrare o illuminarsi se non si osserva la distanza di due metri. Si dice che la società svedese Essity, che produce prodotti per l’igiene e ha circa 2.500 dipendenti in, stia pianificando di introdurre i gadget, presumibilmente per facilitare la ricerca dei contatti in caso di focolaio nello stabilimento. “Garantire la sicurezza dei dipendenti” L’azienda, che produce prodotti tra cui fazzoletti, pannolini e igienizzanti per le mani, ha difeso ...

Eccezionale scoperta archeologica in Francia di una tomba di un bambino sepolto con un cagnolino nel I secolo d.C., rara testimonianza di un antico rito funebre della popolazione dei Galli. Durante gl ...

