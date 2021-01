Francesco Monte lascia diversi commenti a Zayn Malik durante la sua diretta: cosa è successo? Perché tanti commenti? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesco Monte ha lasciato diversi commenti alla diretta su Instagram dell’ex membro dei One Direction Zayn Malik. Francesco Monte è ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente di Sanremo Giovani e di Tale e Quale Show. Purtroppo, però, non ha mai ottenuto il successo come cantante internazionale che ha Zayn Malik, ora al terzo album da solista. Francesco Monte e Zayn Malik: cosa è successo? Zayn ha realizzato una diretta su Instagram per salutare e parlare con i suoi fan in tutto il ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021)hatoallasu Instagram dell’ex membro dei One Directionè ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente di Sanremo Giovani e di Tale e Quale Show. Purtroppo, però, non ha mai ottenuto ilcome cantante internazionale che ha, ora al terzo album da solista.ha realizzato unasu Instagram per salutare e parlare con i suoi fan in tutto il ...

uarefireproof : RT @hailpistacchio: unpopular opinion: francesco monte mi sembra l’ennesimo fenomeno che vuole fare il figo fingendo di idolatrare l’idolo… - _ambramarsano_ : RT @letterstohaz: LA DIRETTA DI ZAYN CON FRANCESCO MONTE CHE COMMENTA “Raga sono un fan come voi” “Fratm” “Singing cover with Zayn” e valeb… - idontwantogrow : RT @sono_stressata: il mio passatempo è diventato guardare francesco monte nella diretta di zayn - uarefireproof : RT @zjmwith1d: La convinzione di Francesco Monte che pensava che Z l'avrebbe cagato?? Amore mettiti in fila! Qui c'è gente che aspetta da… - uarefireproof : RT @annaxpanna: ValeBise e Francesco monte in live di zayn - a thread - -

