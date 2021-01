Francesco Chiofalo si è rifatto il naso: nuovo intervento di chirurgia estetica – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Solamente pochi giorni fa, Francesco Chiofalo aveva confidato di essere pronto per il nuovo ritocco estetico sul suo volto. Il personal trainer ha svelato di sentirsi brutto da sempre, nonostante cerchi di dimostrare il contrario curando al massimo il suo aspetto fisico. Nuova operazione per Francesco Chiofalo: questa volta si è rifatto il naso Oggi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Solamente pochi giorni fa,aveva confidato di essere pronto per ilritocco estetico sul suo volto. Il personal trainer ha svelato di sentirsi brutto da sempre, nonostante cerchi di dimostrare il contrario curando al massimo il suo aspetto fisico. Nuova operazione per: questa volta si èilOggi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Zitacida : Francesco Chiofalo all’anagrafe Lenticchio che in piena pandemia prende e va in Turchia per rifarsi il naso - blogtivvu : Francesco Chiofalo si è rifatto il naso: nuovo intervento di chirurgia estetica – VIDEO - Notiziedi_it : Ennesimo ritocchino per Francesco Chiofalo. Il web lo batosta: “Ma che problemi hai?” - Italia_Notizie : Ennesimo ritocchino per Francesco Chiofalo. Il web lo batosta: 'Ma che problemi hai?' - IsaeChia : '#TemptationIsland', #FrancescoChiofalo dopo l'operazione rivela quale parte del suo corpo ha modificato -