Fotografi: addio Grace Robertson, pioniera del fotogiornalismo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Londra, 18 gen. - (Adnkronos) - La fotografa britannica Grace Robertson, pioniera del fotogiornalismo, autrice di memorabile scatti in bianco e nero della vita quotidiana degli anni '50 in Inghilterra, è morta all'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa a funerali avvenuto è stato dato dalla famiglia. Alla fine degli anni '40 le donne fotografe erano così poche che Robertson inviò le sue prime foto con uno pseudonimo maschile (Dick Muir) e nonostante ciò collezionò diversi rifiuti. Nel 1951 riuscì a pubblicare la sua prima foto sulla rivista "Picture Post". Fino al 1957 Robertson fece parte dello staff Fotografico del "Picture Post", il prestigioso magazine d'impronta progressista imperniato sul fotogiornalismo, pubblicato nel Regno Unito, insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Londra, 18 gen. - (Adnkronos) - La fotografa britannicadel, autrice di memorabile scatti in bianco e nero della vita quotidiana degli anni '50 in Inghilterra, è morta all'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa a funerali avvenuto è stato dato dalla famiglia. Alla fine degli anni '40 le donne fotografe erano così poche cheinviò le sue prime foto con uno pseudonimo maschile (Dick Muir) e nonostante ciò collezionò diversi rifiuti. Nel 1951 riuscì a pubblicare la sua prima foto sulla rivista "Picture Post". Fino al 1957fece parte dello staffco del "Picture Post", il prestigioso magazine d'impronta progressista imperniato sul, pubblicato nel Regno Unito, insieme ...

Londra, 18 gen. – (Adnkronos) – La fotografa britannica Grace Robertson, pioniera del fotogiornalismo, autrice di memorabile scatti in bianco e nero della vita quotidiana degli anni ’50 in Inghilterra ...

