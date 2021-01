Formazioni ufficiali Spal-Reggiana | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ledi, match della diciottesima giornata di. Fischio d’inizio alle 21:00 di lunedì 18 gennaio con le due squadre a caccia dei tre punti. Sesto posto per la formazione di casa che al Paolo Mazza cerca tre punti per avvicinarsi ai piani alti. Diciottesima posizione per gli ospiti a caccia dell’impresa per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Le: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sala, Esposito, Missiroli, Strefezze; Valoti; Paloschi, Floccari: Cerofolini; Gyamfi, Rozzio, Martinelli; Libutti, Rossi, Del Pinto, Lunetta; Radrezza; Mazzocchi, Ardemagni. SportFace.