Fontana: “Ricorso contro la zona rossa depositato entro martedì” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “I nostri avvocati hanno predisposto il Ricorso, tra stasera e domattina verrà materialmente depositato al Tar del Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato il Ricorso contro il Dpcm del governo di mettere la regione in zona rossa. “Si impugna nella parte dei criteri per la classificazione, perché si fa riferimento a scenari e rischi e non all’incidenza. Non si impugna l’ordinanza – ha specificato Fontana -. Io sono assolutamente convinto che l’applicazione più corretta dei parametri dovrebbe prevedere che la Lombardia si trovi in zona arancione e non in zona rossa. C’è un documento tecnico che ribadisce ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) “I nostri avvocati hanno predisposto il, tra stasera e domattina verrà materialmenteal Tar del Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio, nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato ilil Dpcm del governo di mettere la regione in. “Si impugna nella parte dei criteri per la classificazione, perché si fa riferimento a scenari e rischi e non all’incidenza. Non si impugna l’ordinanza – ha specificato-. Io sono assolutamente convinto che l’applicazione più corretta dei parametri dovrebbe prevedere che la Lombardia si trovi inarancione e non in. C’è un documento tecnico che ribadisce ...

