Fondo nuove competenze, Catalfo: oggi accreditati primi 70 milioni euro (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – "Venerdì scorso è partito il pagamento dei contributi del Fondo nuove competenze e oggi alle aziende interessate saranno accreditati i primi 70 milioni di euro". Lo ha scritto su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che "Questo strumento di politica attiva, che ho creato per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro innescate dalla pandemia, sta dando risultati molto importanti: infatti, a due mesi dal suo avvio sono già 53mila i lavoratori coinvolti per oltre 5 milioni di ore di lavoro convertite in formazione". Il Paese – scrive ancora – "sta attraversando un periodo difficilissimo e tutelare imprese e lavoratori è un imperativo per me e per tutto il Governo.

