Fondi Lega: “I contabili di Bergamo e gli affari col superbanchiere” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Emergono nuovi dettagli dagli interrogatori di Michele Scillieri, il commercialista accusato di evasione fiscale e peculato che dopo l’arresto ha deciso di collaborare con la Procura di Milano che indaga sui contabili bergamaschi della Lega e sul caso che riguarda la fondazione regionale Lombardia Film Commission. A riportarli è Il Fatto Quotidiano. “Lei – inizia il Procuratore – conosce Francesco Caputo Nassetti?”. Scillieri avrebbe risposto di sì, spiegando quali sono i suoi rapporti con uno dei manager più influenti dell’alta finanza, al vertice di un’importante società svizzera “di consulenza finanziaria specializzata in operazioni straordinarie d’impresa”; alla quale – avrebbe detto sempre Scillieri – intendevano rivolgersi i commercialisti della Lega per ottenere finanziamenti. Secondo le ricostruzioni de Il Fatto, Scillieri ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Emergono nuovi dettagli dagli interrogatori di Michele Scillieri, il commercialista accusato di evasione fiscale e peculato che dopo l’arresto ha deciso di collaborare con la Procura di Milano che indaga suibergamaschi dellae sul caso che riguarda la fondazione regionale Lombardia Film Commission. A riportarli è Il Fatto Quotidiano. “Lei – inizia il Procuratore – conosce Francesco Caputo Nassetti?”. Scillieri avrebbe risposto di sì, spiegando quali sono i suoi rapporti con uno dei manager più influenti dell’alta finanza, al vertice di un’importante società svizzera “di consulenza finanziaria specializzata in operazioni straordinarie d’impresa”; alla quale – avrebbe detto sempre Scillieri – intendevano rivolgersi i commercialisti dellaper ottenere finanziamenti. Secondo le ricostruzioni de Il Fatto, Scillieri ...

fattoquotidiano : FONDI LEGA Il commercialista Michele Scillieri svela ai pm i rapporti con il manager Caputo Nassetti (non indagato)… - simonabonafe : Non è bastato non votare il bilancio eu. La Lega a Bruxelles non voterà nemmeno il Regolamento per l’utilizzo del R… - rubinorossob : @LegaSalvini Disse la Lega, quella stessa Lega della sindaca Michela Rosetta che la procura di Vercelli ha arrestat… - Satryland59 : RT @anis_epis: Sindaca della Lega arrestata perché negava gli aiuti alimentari per l'emergenza #COVID19 destinati alle famiglie povere. M… - scaramacais : RT @fattoquotidiano: FONDI LEGA Il commercialista Michele Scillieri svela ai pm i rapporti con il manager Caputo Nassetti (non indagato) [d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega: “I contabili di Bergamo e gli affari col superbanchiere” BergamoNews Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 CV N-Connecta nuova a Tito

Annuncio vendita Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 CV N-Connecta nuova a Tito, Potenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Basket, Serie B: fondo mutualità, Senigallia ringrazia

1' di lettura Senigallia 15/01/2021 - La Pallacanestro Senigallia ringrazia sentitamente l'iniziativa della LNP in accordo con le società partecipanti ai gironi C1 e C2 di Serie B, le quali hanno dato ...

Annuncio vendita Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 CV N-Connecta nuova a Tito, Potenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...1' di lettura Senigallia 15/01/2021 - La Pallacanestro Senigallia ringrazia sentitamente l'iniziativa della LNP in accordo con le società partecipanti ai gironi C1 e C2 di Serie B, le quali hanno dato ...