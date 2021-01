Fiorentina | volti scuri ma nessuno cita Prandelli | piena fiducia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha subito una sconfitta pesantissima contro il Napoli: 6-0 al Maradona e tante scuse arrivate dalla dirigenza.Cesaresi è scusato con tutti dopo la debacle del Maradona: 6-0 per il Napoli nei confronti della. Un risultato pesante sommato all’usdalla Coppa Italia. Tante scuse da parte della dirigenza e di Rocco Commisso, tuttiin volto. Come riporta Il Corriere dello Sport, non viene maito Cesarenel tecnico che ha sostituito Iachini. Leggi su Calcionews24.com

Sarà subito la partita di Alfred Duncan, il neo arrivato dalla Fiorentina. "Duncan si è allenato per la prima volta con noi oggi domenica _ dice _. lo conosco benissimo, sono felice di averlo di nuovo ...