Fiorentina, Prandelli: «Incommentabile, chiediamo scusa» – VIDEO

Cesare Prandelli chiede scusa ai tifosi dopo il k.o. per 6-0 contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina – VIDEO

Cesare Prandelli chiede scusa ai tifosi nel post gara di Napoli-Fiorentina. «La fotografia della gara è il terzo gol, con Insigne che si è liberato di cinque giocatori. Dobbiamo essere più attenti e aggressivi, non aggressivi facendo continui falli. Difficile commentare un risultato del genere, chiediamo scusa ai tifosi. Già da domani dobbiamo pensare con la testa alta alla prossima partita».

