Fiorentina, Commisso vuole incontrare il sindaco Nardella per il Franchi

Lo gestione dello stadio resta un tema caro al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Gli ultimi aggiornamenti dopo le parole del sindaco Nardella Dopo le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del restying dello stadio Artemio Franchi, il presidente della Fiorentina ha preso contatti con il primo cittadino per fissare un nuovo appuntamento. A segnalarlo è Violanews.com evidenziando che Commisso vuole incontrare l'amministrazione comunale per entrare nel dettaglio di quanto comunicato oggi.

