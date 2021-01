Finta raccolta fondi con le foto della figlia, morta a 6 anni: la denuncia del papà di Elisa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono trascorsi 9 mesi dalla morte della piccola Elisa, 6 anni, stroncata da una leucemia dopo una lunga battaglia, e oggi suo padre, Fabio Pardini, denuncia un tentativo di truffa. Sui social, qualcuno avrebbe utilizzato le foto della bimba per organizzare una Finta raccolta fondi. Tentata truffa con le foto di Elisa, morta di leucemia a 6 anni È un messaggio disperato e gravido di dolore quello di Fabio Pardini, dopo il terribile lutto che 9 mesi fa ha colpito la sua famiglia. Nel dolore per la perdita della sua piccola Elisa, figlia di 6 anni morta di leucemia nell’aprile ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono trascorsi 9 mesi dalla mortepiccola, 6, stroncata da una leucemia dopo una lunga battaglia, e oggi suo padre, Fabio Pardini,un tentativo di truffa. Sui social, qualcuno avrebbe utilizzato lebimba per organizzare una. Tentata truffa con ledidi leucemia a 6È un messaggio disperato e gravido di dolore quello di Fabio Pardini, dopo il terribile lutto che 9 mesi fa ha colpito la sua famiglia. Nel dolore per la perditasua piccoladi 6di leucemia nell’aprile ...

Sono trascorsi 9 mesi dalla morte della piccola Elisa, 6 anni, stroncata da una leucemia dopo una lunga battaglia, e oggi suo padre, Fabio Pardini, denuncia un tentativo di truffa. Sui social, qualcun ...

