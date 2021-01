Finalista Grande Fratello Vip, lo spoiler di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera verrà decretato il primo Finalista del Grande Fratello Vip. Zenga, chiacchierando con Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, ha “spoilerato” questa possibilità, facendo restare tutti con un palmo di naso. Finalista Grande Fratello Vip, Zenga “spoilera” tutto Andrea Zenga: Domani ci sarà il primo Finalista ufficiale Rosalinda Cannavò: e sarà uomo Stefania Orlando:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera verrà decretato il primodelVip., chiacchierando con Stefania Orlando,Zelletta, ha “ato” questa possibilità, facendo restare tutti con un palmo di naso.Vip,a” tutto: Domani ci sarà il primoufficiale: e sarà uomo Stefania Orlando:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tiziana15444792 : @zorzi_gaia Cara Gaia,io il GRANDE FRATELLO l ho sempre guardato, il primo finalista lo hanno sempre decretato prim… - candidapederza1 : @infotommizorzi @Alice21Beretta Ovvio, ma che metodo utilizzerà il grande fratello per decretare il primo finalista?? - blogtivvu : Finalista #GFVip, lo spoiler di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò – VIDEO - GuaglioneTz : Scusate ma se stasera annunciano il primo finalista non annunciano pure il prolungamento no? Sarebbe il golden para… - Natalie07172194 : RT @loujshuvg: @zorzi_gaia hanno sempre fatto un finalista a puntata più o meno, ma è una grande paraculata in questo caso visto che non so… -