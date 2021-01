FIFA, respinto il ricorso di Trippier: il terzino è squalificato per dieci settimane (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La Commissione d’Appello della FIFA ha respinto il ricorso presentato dall’Atletico Madrid per un caso riguardante il giocatore Kieran Trippier“. La FIFA, attraverso una nota, ha così confermato la squalifica del terzino inglese. “Di conseguenza – specifica ulteriormente la nota –, viene confermata la decisione della Commissione Disciplinare FIFA approvata il 23 dicembre 2020, che estende le sanzioni imposte al giocatore dalla FA inglese a livello mondiale”. L’ex terzino del Tottenham aveva subito una multa da 70 mila sterline e una squalifica di 10 settimane a causa di una violazione delle norme sulle scommesse presenti nel regolamento della Football Association (la Federcalcio inglese). Violazione commessa quando ancora militava ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La Commissione d’Appello dellahailpresentato dall’Atletico Madrid per un caso riguardante il giocatore Kieran“. La, attraverso una nota, ha così confermato la squalifica delinglese. “Di conseguenza – specifica ulteriormente la nota –, viene confermata la decisione della Commissione Disciplinareapprovata il 23 dicembre 2020, che estende le sanzioni imposte al giocatore dalla FA inglese a livello mondiale”. L’exdel Tottenham aveva subito una multa da 70 mila sterline e una squalifica di 10a causa di una violazione delle norme sulle scommesse presenti nel regolamento della Football Association (la Federcalcio inglese). Violazione commessa quando ancora militava ...

