Festival di Sanremo rinviato? | Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) In queste ore si sta decidendo se rinviare di qualche settimana il Festival di Sanremo. Vediamo insieme tutti i dettagli. In queste ore si sta decidendo se rinviare o meno il Festival di Sanremo, a causa del Coronavirus. I vertici di Viale Mazzini, come fa sapere ‘Il Messaggero’, la prossima settimana si incontreranno con Amadeus, L'articolo Festival di Sanremo rinviato? Gli ultimi aggiornamenti Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 gennaio 2021) In queste ore si sta decidendo se rinviare di qualche settimana ildi. Vediamo insieme tutti i dettagli. In queste ore si sta decidendo se rinviare o meno ildi, a causa del Coronavirus. I vertici di Viale Mazzini, come fa sapere ‘Il Messaggero’, la prossima settimana si incontreranno con Amadeus, L'articolodi? GliCuriosauro.

IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - repubblica : Sanremo, confermate le date del Festival: si svolgerà dal 2 al 6 marzo - Agenzia_Italia : Confermato il Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo - arual812 : RT @IlContiAndrea: ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo si s… - SergioF06867093 : Chi vuol farsi una scommessa con me ?? Che se per caso a Sanremo gli fanno cantare una canzone a Ibrahimovic va a… -