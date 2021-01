Festeggiamenti per il Santo Patrono: la Reggia di Caserta mercoledì resterà chiusa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Reggia di Caserta resterà chiusa mercoledì 20 gennaio per la festività del Santo Patrono di Caserta. In osservanza del DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone l’apertura dei musei, degli istituti e degli altri luoghi della cultura “dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, l’Istituto museale del MiBACT dovrà restare chiuso in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della città di Caserta. La Direzione ha ritenuto opportuno verificare la possibilità di aprire al pubblico il 20 gennaio. Tuttavia, a seguito di indicazioni ricevute dal Ministero e dagli organi territoriali di Governo, in ottemperanza di quanto previsto dalla Decreto della Presidenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi20 gennaio per la festività deldi. In osservanza del DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone l’apertura dei musei, degli istituti e degli altri luoghi della cultura “dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, l’Istituto museale del MiBACT dovrà restare chiuso in occasione della ricorrenza deldella città di. La Direzione ha ritenuto opportuno verificare la possibilità di aprire al pubblico il 20 gennaio. Tuttavia, a seguito di indicazioni ricevute dal Ministero e dagli organi territoriali di Governo, in ottemperanza di quanto previsto dalla Decreto della Presidenza ...

Agenzia_Ansa : Anche Bruce Springsteen presenzierà ai festeggiamenti per Joe Biden #ANSA - infoitscienza : Pokémon, festeggiamenti per il 25esimo anniversario - Il_Mago_KK : Per rendere l’idea ho sognato che avevamo perso con l’Inter la finale di Champions ed ero costretto ad andar via da… - OfeliaTrev : RT @perluismiguel: Iniziamo i festeggiamenti per i 39 anni di carriera del nostro Luis Miguel. #LuisMiguel39AnosDeCarrera #luismiguel #per… - RuvoLiveIt : Festeggiamenti per San Giovanni Bosco: i preparativi e il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Festeggiamenti per Festeggiamenti per San Giovanni Bosco: i preparativi e il programma RuvoLive Festa in appartamento ad Aosta, multati 8 giovani

All'interno dell'abitazione sono stati identificati 8 giovani, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, che avevano organizzato una festa con cibo, bevande e musica. Tutti sono stati sanzionati per ...

Tesla: guai per il colosso dell’elettrico. Richiamo per 158 mila auto

Brutto colpo per Tesla costretta da Nhtsa a dover richiamare 158 mila vetture per problemi di sicurezza dovuti alla memoria del computer.

All'interno dell'abitazione sono stati identificati 8 giovani, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, che avevano organizzato una festa con cibo, bevande e musica. Tutti sono stati sanzionati per ...Brutto colpo per Tesla costretta da Nhtsa a dover richiamare 158 mila vetture per problemi di sicurezza dovuti alla memoria del computer.