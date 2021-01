Ferragni, la mamma Marina di Guardo: “A volte mi danneggia essere madre di Chiara” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non tutti sanno che Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, è una scrittrice di successo, autrice di romanzi di genere thriller. Tuttavia, lei stessa ha ammesso che il fatto di essere la madre dell’influencer più celebre d’Italia non è sempre rose e fiori come potrebbe sembrare. LEGGI ANCHE — ‘Il giudizio che temo? Quello delle figlie’: cosa ha svelato Marina di Guardo, mamma di Ferragni Scrittrice di successo che pubblica per Mondadori: Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni. Un ruolo difficile e non sempre ben visto negli ambienti della letteratura italiana. Photo Credits: ... Leggi su funweek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non tutti sanno cheDi, ladi, Valentina e Francesca, è una scrittrice di successo, autrice di romanzi di genere thriller. Tuttavia, lei stessa ha ammesso che il fatto diladell’influencer più celebre d’Italia non è sempre rose e fiori come potrebbe sembrare. LEGGI ANCHE — ‘Il giudizio che temo? Quello delle figlie’: cosa ha svelatodidiScrittrice di successo che pubblica per Mondadori:Diè ladi. Un ruolo difficile e non sempre ben visto negli ambienti della letteratura italiana. Photo Credits: ...

zazoomblog : Essere sua madre? Un danno alla mia credibilità: il clamoroso sfogo della mamma di Chiara Ferragni - #Essere #madre… - lookafterloueeh : Ci pensate che dua lipa per leone lucia ferragni è 'l'amica della mamma'? No perché io al solo pensiero urlo non so se ci rendiamo conto - sviftnovember : io che mostro a mamma la reazione di chiara ferragni e fedez che mi visualizza la storia -