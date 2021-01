Fauci: "Anche vaccinati continuino a portare mascherina. Con Biden la politica seguirà la scienza" (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Negli Stati Uniti siamo in un momento di divisione estrema, come dimostra l’assalto al Campidoglio. Ma il presidente Biden non lascerà che la politica interferisca con la scienza, saranno i dati medici e scientifici ad essere seguiti” nella lotta alla pandemia. Il presidente eletto “l’ha detto in pubblico ma Anche in privato al nostro team”. A parlare è il virologo americano Anthony Fauci, ospite della trasmissione Che tempo che fa su Rai3. Fauci, che è stato confermato da Biden nella task force anti-Covid dopo i non semplici rapporti con Donald Trump, ha spiegato che l’obiettivo del nuovo presidente Usa, con cui “ci sentiamo ogni giorno”, sarà “accelerare nelle vaccinazioni”, creando Anche centri appositi e facendo ricorso alle farmacie per le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Negli Stati Uniti siamo in un momento di divisione estrema, come dimostra l’assalto al Campidoglio. Ma il presidentenon lascerà che lainterferisca con la, saranno i dati medici e scientifici ad essere seguiti” nella lotta alla pandemia. Il presidente eletto “l’ha detto in pubblico main privato al nostro team”. A parlare è il virologo americano Anthony, ospite della trasmissione Che tempo che fa su Rai3., che è stato confermato danella task force anti-Covid dopo i non semplici rapporti con Donald Trump, ha spiegato che l’obiettivo del nuovo presidente Usa, con cui “ci sentiamo ogni giorno”, sarà “accelerare nelle vaccinazioni”, creandocentri appositi e facendo ricorso alle farmacie per le ...

