Ex Miss Italia 2004 diventa mamma: nello scatto il pancione, il marito e il cagnolino

Ex Miss Italia 2004 diventa mamma dopo un anno di matrimonio: l'annuncio molto tenero è appena arrivato Cristina Chiabotto diventa mamma per la prima volta

Cristina Chiabotto è sicuramente una delle donne più belle ed affascinanti d'Italia, non a caso è stata eletta Miss Italia nel 2004. Adesso, a distanza di 17 anni da quella vittoria, arriva una lieta notizia per lei: è incinta. Aspetta un bambino, sì. O meglio, non sappiamo ancora se un bambino o una bambina. Ma sappiamo che è in gravidanza perché ha appena pubblicato un post molto carino per annunciarlo: "25 settimane di te". Insomma, ha aspettato un po', insieme a suo marito, prima di dirlo al suo pubblico social.

