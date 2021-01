Ex Alberto Genovese "Lo assecondavo perchè innamorata"/ L'ammissione di Sarah Borruso (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ex fidanzata di Alberto Genovese, Sarah Borruso, agli inquirenti: "Avevo paura di perderlo, spesso mi minacciava dicendo che..." Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ex fidanzata di, agli inquirenti: "Avevo paura di perderlo, spesso mi minacciava dicendo che..."

infoitinterno : Caso Genovese, Daniele Leali: 'Una persona straniera ha cristallizzato con gli avvocati di Alberto per aver avuto a… - serenel14278447 : Parla Sarah Borruso, la fidanzata di Genovese: «Mi sono trovata in situazioni a tre, lo assecondavo perché innamora… - infoitinterno : Alberto Genovese, parla l'ex fidanzata: «Droga e rapporti a tre, lo assecondavo perché ne ero innamorata» - ibiscus06 : cCorriere Milano: Alberto Genovese, parla la fidanzata Sarah Borruso: «Lo assecondavo con droga e ragazze perché in… - _DAGOSPIA_ : ‘I RAPPORTI A 3 ERANO UNA SCELTA DI ALBERTO GENOVESE. A ME NON PIACEVANO MA…’-E SULLA DROGA -