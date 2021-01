Evitava gli arresti perché incinta | in manette la ladra rom emule di Madame Furto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Piccolecrescono (e vengono arrestate). Si sono finalmente aperte le porte del carcere per la 34enne rom di origini bosniache che tra il 2001 e il 2019 si era resa protagonista di un numero impressionante di furti, rapine e borseggi arrivando ad accumulare quasi 19 anni di carcere. Per la precisione, 18 anni e 9 mesi. L’ultimo fermo risaliva all’agosto scorso, ma al pari dellaoriginale la nomade era riuscita a sfuggire alla carcerazione– guarda un po’ – al momento dell’arresto si trovava in stato interessante, per la nona volta. Lo riferisce RomaToday. L’disconterà 19 anni Ma il bimbo ha visto infine la luce e per la donna è arrivata una nuova ordinanza di carcerazione: 18 anni e 9 ...