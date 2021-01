Eud Foundation. Il futuro del mondo passa per il Capitalismo sociale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Secondo una recente ricerca di Oxfam l’1% della popolazione mondiale detiene più del doppio della ricchezza netta posseduta dal restante 99% (circa 6,9 miliardi di persone). In altre parole: nelci sono poco più di duemila ultramilionari che, da soli, hanno un reddito superiore a quello del 60% della popolazione mondiale. Si tratta di un dato che lascia poco spazio per la costruzione di altre considerazioni soprattutto se lo affianchiamo a un’altra informazione: il 46% della popolazione mondiale vive con circa 5 dollari e mezzo al giorno che tradotto significa meno di settanta dollari al mese e quindi meno – molto meno – di mille dollari l’anno. Eud: la necessità della sfidaInutile allora prendere il discorso alla larga, soprattutto in questo momento storico così complicato in cui tutti siamo chiamati ad affrontare delle sfide senza ...