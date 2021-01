Espellere Renzi dalla maggioranza ci sembra un atto di irresponsabilità politica determinato da una logica vendicativa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non possiamo fare a meno, innanzitutto per una questione di coscienza, di esprimere le nostre fortissime preoccupazioni per il quadro politico che si profila. Quasi tutti i protagonisti della vicenda sembrano rimuovere nella sostanza, anche se formalmente ne parlano, alcune questioni assai gravi. In primo luogo con più di 80.000 morti, numero molto elevato anche a livello internazionale, finora la politica sanitaria italiana è andata incontro a un serio fallimento (altro che modello Italia) per ragioni oggettive e per una catena di errori del governo e di alcune Regioni di centrodestra (la Lombardia nella prima e nella seconda ondata, il Veneto nella seconda fase). In questo quadro è incredibile che finora abbiamo rinunciato nel Mes. In secondo luogo per una gravissima responsabilità del presidente del Consiglio: la prima versione del Recovery Fund da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non possiamo fare a meno, innanzitutto per una questione di coscienza, di esprimere le nostre fortissime preoccupazioni per il quadro politico che si profila. Quasi tutti i protagonisti della vicendano rimuovere nella sostanza, anche se formalmente ne parlano, alcune questioni assai gravi. In primo luogo con più di 80.000 morti, numero molto elevato anche a livello internazionale, finora lasanitaria italiana è andata incontro a un serio fallimento (altro che modello Italia) per ragioni oggettive e per una catena di errori del governo e di alcune Regioni di centrodestra (la Lombardia nella prima e nella seconda ondata, il Veneto nella seconda fase). In questo quadro è incredibile che finora abbiamo rinunciato nel Mes. In secondo luogo per una gravissima responsabilità del presidente del Consiglio: la prima versione del Recovery Fund da ...

