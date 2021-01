Esclusiva: Reggina, oggi nuovi contatti con Iemmello (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Reggina vuole prendere un paio di attaccanti, oggi è un giorno importante sul fronte Pietro Iemmello. E’ attesa una risposta da parte del giocatore in prestito al Las Palmas e di proprietà del Benevento. La Reggina confida di avere una risposta positiva dopo i contatti dei giorni scorsi, anche perché Iemmello ha un buon rapporto con Baroni e ha già giocato con Di Chiara. Sull’attaccante c’è anche il Frosinone ma la Reggina spera di anticipare. Sempre in lizza Petrelli del Genoa, mentre per Tramoni del Cagliari bisogna aspettare la giornata di domani. Sul fronte delle uscite si aspetta di perfezionare l’operazione Rolando-Bari, annunciata ormai diversi giorni fa. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lavuole prendere un paio di attaccanti,è un giorno importante sul fronte Pietro. E’ attesa una risposta da parte del giocatore in prestito al Las Palmas e di proprietà del Benevento. Laconfida di avere una risposta positiva dopo idei giorni scorsi, anche perchéha un buon rapporto con Baroni e ha già giocato con Di Chiara. Sull’attaccante c’è anche il Frosinone ma laspera di anticipare. Sempre in lizza Petrelli del Genoa, mentre per Tramoni del Cagliari bisogna aspettare la giornata di domani. Sul fronte delle uscite si aspetta di perfezionare l’operazione Rolando-Bari, annunciata ormai diversi giorni fa. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

