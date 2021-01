Esclusiva: Reggina, c’è lo svincolato Lakicevic per la fascia. E Rolando ora può andare al Bari (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Reggina ha gli accordi con Ivan Lakicevic, esterno destro serbo classe 1993, pronto a tornare in Italia dopo le recenti esperienze con Genoa e Venezia. C’è di più: Lakicevic è arrivato già a Reggio per gli ultimi accordi e per sottoporsi alle visite mediche. A questo punto, come già anticipato, Gabriele Rolando è libero di raggiungere il Bari. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha gli accordi con Ivan, esterno destro serbo classe 1993, pronto a tornare in Italia dopo le recenti esperienze con Genoa e Venezia. C’è di più:è arrivato già a Reggio per gli ultimi accordi e per sottoporsi alle visite mediche. A questo punto, come già anticipato, Gabrieleè libero di raggiungere il. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

