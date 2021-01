Esclusiva | Falco-Ounas | il Parma pensa al doppio colpo C’è un solo pericolo

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ilaspetta Conti, spera che l’Al-Dulhail possa dare il via libera per Benatia ma deve ancora aspettare e non è una situazione semplicissima come abbiamo già svelato nel pomeriggio. In giornata è stato fatto un tentativo per Andrea Ranocchia, ma l’Inter al momento non intende cederlo, in lista c’è Musacchio e si spera che ancora esitano margini per liberare Benatia. Ilanche a unsugli esterni offensivi, siache. Nel primo caso c’è un, ovvero l’interesse anche del Sassuolo perche una valutazione inopinatamente crollata, con 1,5 milioni si paga la clausola senza passare dal Lecce. Ilvaluta anche Franco Vazquez che vorrebbe tornare in ...