Emergenza freddo: nella Chiesa della Medaglia Miracolosa il centro di accoglienza (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Saranno 25 i posti letto per i cittadini senza tetto, alla ricerca di riparo dall'Emergenza freddo che già da questa notte si è abbattuta sul comune capoluogo, che potranno trovare spazio nella palestra della Chiesa Medaglia Miracolosa, nei pressi del Parco Pinocchio, nel centro della città. La posizione strategica, più centrale, è stata sottolineata dalla consigliera comunale Paola De Roberto, che, per conto dell'amministrazione comunale di Salerno, sta seguendo l'apertura del centro di accoglienza che nasce in collaborazione con la diocesi. È stata infatti la Chiesa a mettere a disposizione la palestra, al momento inutilizzata, con ampi ...

