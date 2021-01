Elisabetta Canalis bomba sexy in bikini: la Instagram Stories è virale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Elisabetta Canalis sbanca ancora una volta Instagram, la Stories con la clip della gita sulla spiaggia di Malibù in sexy bikini è virale. Ecco foto e video Elisabetta Canalis torna a sbancare Instagram con un post e una Instagram Stories già virali. La soubrette di Sassari nella tarda serata italiana di ieri, 17 gennaio, quando a Los Angeles era il tardo pomeriggio ha messo online una concatenazione di clip dove è impegnata in una gita familiare sulla famosa spiaggia di Malibù. In California è estate. Il sexy bikini di Elisabetta Canalis Ma anche una innocua gita familiare se la protagonista è una dei ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021)sbanca ancora una volta, lacon la clip della gita sulla spiaggia di Malibù in. Ecco foto e videotorna a sbancarecon un post e unagià virali. La soubrette di Sassari nella tarda serata italiana di ieri, 17 gennaio, quando a Los Angeles era il tardo pomeriggio ha messo online una concatenazione di clip dove è impegnata in una gita familiare sulla famosa spiaggia di Malibù. In California è estate. IldiMa anche una innocua gita familiare se la protagonista è una dei ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis: il bikini è da urlo (e i fan ringraziano) - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - antonello_fresu : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Guai a contraddire Elisabetta Canalis: è molto pericoloso Il Tempo Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia

Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ...

Elisa Sednaoui: «Io, vittima dei bulli ora aiuto i bambini»

La modella cuneese si racconta: «Ero una bimba con un cognome arabo e con i genitori separati, non è stato facile». Oggi ha una sua Fondazione ...

Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ...La modella cuneese si racconta: «Ero una bimba con un cognome arabo e con i genitori separati, non è stato facile». Oggi ha una sua Fondazione ...