Eletta la Capitale italiana della cultura 2022 | è Procida

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Nellasarà: il progetto intitolato “Lanon Isola” si è imposto sulle altre città finaliste. (Facebook)È ufficiale:è stata designata per essere lanel. Le altre città candidate al titolo erano Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania e Volterra (Pisa). Il comune campano prenderà il testimone da Parma, che per viapandemia conserverà il titolo un anno in più del previsto. La giuria di esperti, presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni, ha esaminato i progetti presentati da tutte ...

