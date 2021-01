Egitto, il racconto delle ‘torture’ nella stanza 6 della caserma Dar el-Salam: ‘Colpito con tubi e acqua gelata. Hanno massacrato mio fratello’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La vita di Mohamed e degli altri detenuti all’interno della stazione di Dar el-Salam è in pericolo. Vi prego aiutateci a far conoscere ciò che sta accadendo lì dentro, sperando in un intervento decisivo. Serve un’inchiesta ufficiale e noi la chiediamo alle autorità responsabili”. Haitham Salah è disperato e chiede aiuto. La vita del fratello Mohamed è in pericolo dopo la conferma di quanto accaduto all’interno della stazione di polizia alla periferia sud del Cairo, arrivata al termine di un’indagine del legale della famiglia che ha sentito fonti vicine al caso del prigioniero: soprusi e torture ai danni dei detenuti. I fatti risalgono alla mattinata di venerdì quando Mohamed Salah, da non confondere con Momo, stella egiziana del Liverpool e del calcio mondiale, e altri 14 detenuti vengono portati all’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La vita di Mohamed e degli altri detenuti all’internostazione di Dar el-è in pericolo. Vi prego aiutateci a far conoscere ciò che sta accadendo lì dentro, sperando in un intervento decisivo. Serve un’inchiesta ufficiale e noi la chiediamo alle autorità responsabili”. Haitham Salah è disperato e chiede aiuto. La vita del fratello Mohamed è in pericolo dopo la conferma di quanto accaduto all’internostazione di polizia alla periferia sud del Cairo, arrivata al termine di un’indagine del legalefamiglia che ha sentito fonti vicine al caso del prigioniero: soprusi e torture ai danni dei detenuti. I fatti risalgono alla mattinata di venerdì quando Mohamed Salah, da non confondere con Momo, stella egiziana del Liverpool e del calcio mondiale, e altri 14 detenuti vengono portati all’interno ...

La piattaforma "Preserving Egypt's Layered History" di Google Arts & Culture fornisce gli strumenti per conoscere e approfondire la storia dell'Egitto.

Si terrà questa mattina - e l'esito lo sapremo solo in serata se non addirittura domani - l'ennesima udienza di convalida della detenzione preventiva di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Univers ...

