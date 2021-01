Educazione finanziaria | dall’OCSE le raccomandazioni per i Paesi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Una strategia nazionale per un approccio duraturo e coordinato in materia di alfabetizzazione“. È quanto raccomanda sul tema OCSE in un documento indirizzato a tutti iaderenti. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definisce l’alfabetizzazionecome “l’insieme di consapevolezza, conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti in materia, necessari alla realizzazione di decisioni finanziarie valide al raggiungimento del benessere finanziario individuale”, ed indica strada e passaggi da seguire. Nella raccomandazione, OCSE specifica che idovranno così adottare un approccio che riconosca l’importanza dell’alfabetizzazione, eventualmente anche attraverso normative, ne definisca la ...

