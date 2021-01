Economia, il debutto di Stellantis in Borsa: parte bene a Milano e Parigi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Stellantis debutta in Borsa a 12,76 euro . Il titolo balza subito a +2,78% (12,92 euro).Il gruppo, nato dalla fusione di Fca e Psa , fa il suo esordio a Milano e Parig i ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gennaio 2021 -debutta ina 12,76 euro . Il titolo balza subito a +2,78% (12,92 euro).Il gruppo, nato dalla fusione di Fca e Psa , fa il suo esordio ae Parig i ...

LaStampa : Stellantis, oggi il debutto in Borsa. Elkann: “E’ un giorno storico” - IzzoEdo : RT @LaStampa: Stellantis, oggi il debutto in Borsa. Elkann: “E’ un giorno storico” - fisco24_info : Borsa: Milano sottotono (-0,1%),brilla Stellantis al debutto: Sotto lente crisi Governo. Bene Exor e Mps, vendite s… - LorenzoZL74 : RT @LaStampa: Stellantis, oggi il debutto in Borsa. Elkann: “E’ un giorno storico” - tizianacairati : RT @LaStampa: Stellantis, oggi il debutto in Borsa. Elkann: “E’ un giorno storico” -