“Ecco perché ho iniziato a bere” Flavia Vento senza filtri sul dramma dell’alcol | il racconto da pelle d’oca

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualche tempo faè stata ospite di Barbara D’Urso all’interno di Domenica Live. E ha parlato di sua sorella Sabrina che sarebbe gelosa di lei. E Sabrina ora tuona e ribadisce: “Non sono gelosa di, come lei ha ammesso – dice Sabrina a Libero – . Le voglio un bene dell’anima, ma siamo due persone diverse. Non ho alcuna intenzione di ritornare in tv, per ribadirlo. Da una vita mi tengo alla larga dai riflettori, non sono fatta per starci. Di proposte ne ho ricevute, ma ho sempre declinato e scelto di fare altro”. “Io esiamo sorelle, ma con caratteri e abbiamo scelto vite diverse – prosegue Sabrina -. Non sono affatto gelosa di lei, ho una vita piena e ricca di cose fatte e da fare. Ho in mente tanti progetti, pandemia permettendo. Il bene che le voglio non cambierà mai, lei lo sa e nei momenti ...