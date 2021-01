E' Procida la capitale italiana della cultura per il 2022 Franceschini | Un segnale per guardare al futuro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'annuncio del ministero per i Benili. La città riceverà un milione di euro. Il sindaco Ambrosino: "La nostra piccola isola è la metafora di tante comunità che hanno riscoperto l'orgoglio per i loro territori"

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - TgLa7 : Capitale italiana cultura 2022 e' Procida. Scelta tra 10 candidature - fanpage : Un grandissimo riconoscimento per l'Isola #Procida di ? - EnzoDandy : RT @SianiPaolo: Questa è una bella notizia. Procida e' la Capitale italiana della cultura per l'anno 2022. E' stata proclamata da una gi… - onlyth3brve : RT @perchetendenza: #Procida: Perché è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Procida capitale

Si è tenuta in video conferenza la presentazione del dossier di candidatura dell’isola di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022 alla commissione di esperti del Ministero dei Beni ed Attività ...L’Aquila non ce la fa. È Procida la capitale della cultura 2020. L’annuncio in diretta del ministro Dario Franceschini ...