“È la mia donna ideale”. Colpo di scena al GF Vip: Andrea Zenga lo confessa davanti a tutti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fortunatamente nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non è tempo solo di litigi o di momenti tristi. Certo, Andrea Zelletta nelle ultime ore ha avuto un crollo quasi inaspettato quando ha appreso del probabilissimo prolungamento del reality show al 26 febbraio. Ha ammesso di essere pronto a comunicare il suo addio al programma, anche se non sappiamo con certezza se resterà o meno su questa idea anche durante la diretta. Ma è successo anche altro, sicuramente di più leggero. Protagonista in questione Andrea Zenga, che dopo aver vissuto periodi non eccezionali a causa della storia legata a papà Walter, sta adesso pensando unicamente al suo percorso che potrebbe anche proiettarlo verso la finale. Non a caso, proprio stasera Alfonso Signorini comunicherà il nome del primo finalista della trasmissione. Zenga è stato al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fortunatamente nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non è tempo solo di litigi o di momenti tristi. Certo,Zelletta nelle ultime ore ha avuto un crollo quasi inaspettato quando ha appreso del probabilissimo prolungamento del reality show al 26 febbraio. Ha ammesso di essere pronto a comunicare il suo addio al programma, anche se non sappiamo con certezza se resterà o meno su questa idea anche durante la diretta. Ma è successo anche altro, sicuramente di più leggero. Protagonista in questione, che dopo aver vissuto periodi non eccezionali a causa della storia legata a papà Walter, sta adesso pensando unicamente al suo percorso che potrebbe anche proiettarlo verso la finale. Non a caso, proprio stasera Alfonso Signorini comunicherà il nome del primo finalista della trasmissione.è stato al ...

