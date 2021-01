“Dopo il GF Vip io e te abbiamo chiuso”. Maria Teresa Ruta lo dice chiaro a Tommaso Zorzi. Tutti increduli: cosa è successo (Di lunedì 18 gennaio 2021) È successo davvero di tutto la notte scorsa all’interno della casa del GF Vip. I concorrenti hanno fatto un gioco in cui si sono detti ciò che hanno sempre pensato l’uno dell’altro, cogliendo l’occasione anche per chiarire situazioni irrisolte. Ad un certo punto Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione che ha spiazzato Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: ha rivelato di essere praticamente certa che come è successo a Pechino Express nell’edizione a cui hanno partecipato insieme, anche questa volta perderanno i contatti una volta finito il reality show vip condotto da Alfonso Signorini: “Dividiamo tante cose…”. Poi ha detto: “E quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo…Anche se solo per 18 giorni…Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo?”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Èdavvero di tutto la notte scorsa all’interno della casa del GF Vip. I concorrenti hanno fatto un gioco in cui si sono detti ciò che hanno sempre pensato l’uno dell’altro, cogliendo l’occasione anche per chiarire situazioni irrisolte. Ad un certo puntoha fatto una confessione che ha spiazzatoal Grande Fratello Vip: ha rivelato di essere praticamente certa che come èa Pechino Express nell’edizione a cui hanno partecipato insieme, anche questa volta perderanno i contatti una volta finito il reality show vip condotto da Alfonso Signorini: “Dividiamo tante cose…”. Poi ha detto: “E quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo…Anche se solo per 18 giorni…Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo?”. ...

