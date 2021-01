Doncic non basta, Dallas cade a Chicago (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella notte si sono disputate cinque partite di Nba. Una sola vittoria casalinga dei Los Angeles Clippers su Indiana(129-96), e quattro esterne: di New Orleans, Utah, New York e Chicago, quest’ultimo vittorioso nonostante un grande Luka Doncic. Lo sloveno ha realizzato 36 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, la 29/a tripla doppia della sua splendida carriera. Ma non ha potuto evitare la sconfitta di Dallas contro Chicago (117-101). Ciò non toglie che Doncic ha superato Michael Jordan con questi numeri. Vanno ko anche i Celtics, ancora priva di Jayson Tatun in quarantena a causa del Coronavirus. Vince largamente New York (105-75), che cosi interrompe una serie di cinque sconfitte consecutive. A Boston non basta il rientro di Kemba Walker, finalmente guarito dal dolore al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella notte si sono disputate cinque partite di Nba. Una sola vittoria casalinga dei Los Angeles Clippers su Indiana(129-96), e quattro esterne: di New Orleans, Utah, New York e, quest’ultimo vittorioso nonostante un grande Luka. Lo sloveno ha realizzato 36 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, la 29/a tripla doppia della sua splendida carriera. Ma non ha potuto evitare la sconfitta dicontro(117-101). Ciò non toglie cheha superato Michael Jordan con questi numeri. Vanno ko anche i Celtics, ancora priva di Jayson Tatun in quarantena a causa del Coronavirus. Vince largamente New York (105-75), che cosi interrompe una serie di cinque sconfitte consecutive. A Boston nonil rientro di Kemba Walker, finalmente guarito dal dolore al ...

