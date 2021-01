Donald Trump | l' ultimo schiaffo | il Pentagono rifiuta la parata militare di addio

Corriere : Biden prepara la svolta: una raffica di decreti in 10 giorni per ribaltare l’era di Donald Trump - HuffPostItalia : aGeorge Clooney, Donald Trump appartiene alla 'pattumiera della storia' - rulajebreal : Ci sono leader italiani che confondono la “libertà di espressione” con l’incitamento alla violenza e all’odio di Do… - trattomale : Il problema della gente con tanti soldi è che nella maggior parte dei casi pensa di poter comprare tutto. La parte… - fradanilo62 : Donald Trump ha ispirato l’arte contemporanea più di qualunque presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Il Messaggero

18 gen 2021 - Ve li ricordate? Scalarono le classifiche nel '98 con "You get what you give", che fu la loro unica hit, prima dello scioglimento. Ora Gregg Alexander (oggi 50enne) e soci si inseriscono ...Il presidente uscente degli Stati Uniti è pronto a concedere la grazia o a commutare la pena di almeno cento persone . Alla vigilia ...