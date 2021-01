Disequilibri nel Mediterraneo Il gen Bertolini legge il mare nostrum

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ribolle il, tra l’aumento dell’assertività russa, la perdurante crisi libica e una Turchia determinata a guadagnare spazi. E mentre la Cina struttura la sua Via della Seta verso l’Europa, l’Italia soffre ormai da anni di “passività”, in attesa che l’amministrazione targata Joe Biden possa aumentare gli spazi d’azione. È il quadro sull’ormai ex “” del generale Marco, già comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi) e della Brigata paracadutisti Folgore, prossimo protagonista di “Nuovi equilibri nel”, l’appuntamento organizzato giovedì 21 gennaio da Stroncature, nell’ambito della winter school di Geopolitica diretta da Massimo Franchi. Generale, quali sono i “nuovi equilibri nel”? Parlerei più che altro di ...