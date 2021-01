Diretta Spal Reggiana Streaming video DAZN | l' arbitro del posticipo è Antonio Giua

(Di lunedì 18 gennaio 2021), orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita,della 18^ giornata di Serie B.

ReggianaLIVE : #SPAREG: Segui la diretta su GoalShouter » - zazoomblog : DIRETTA SPAL REGGIANA- Video streaming DAZN: 30 precedenti estensi in vantaggio - #DIRETTA #REGGIANA- #Video… - infoitsport : Serie B, Spal - Reggiana: segui la diretta Reggionline – Quotidianionline – Telereggio – Trc – TRM | - ReggioPress : Serie B, Spal – Reggiana: segui la diretta - ReggioPress : Serie B, Spal – Reggiana: segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Spal

Diretta Spal Reggiana: streaming video DAZN, orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita, posticipo della 18^ giornata di Serie B.FERRARA – Tutto pronto per Spal-Reggiana, partita valida per il 18esimo turno del campionato di Serie B. I granata si presentano al match con i tre nuovi acquisti convocati (Ardemagni, De Pinto e Koff ...