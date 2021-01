Digital Value | Alessandro Pasqualin nominato Cfo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –annuncia cheè statoChief Financial Officer di Gruppo, con deleghe su Direzione Amministrazione & Bilancio, Controllo di Gestione e Tesoreria.ha ricoperto, tra le altre, cariche in SIRTI (Chief Strategy, Transformation and M&A Officer), British Telecom Italia (CFO), Timvision (CFO & Business Support Officer), TIM (Head of TIM Group Financial Valuation and National Subs Planning & Control), Matrix – Virgilio (CFO) e Luna Rossa, JV TIM/Prada (CFO), maturando un’esperienza significativa nell’ambito Finance del settore ICT.